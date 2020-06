राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल के आरएसएस पर प्रहार

राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने अपने एक बयान में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा से काफी विचलित रहते थे। वे कहा करते थे कि देश में यदि कभी भी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा होगी तो वह आएसएस की नीतियों के चलते ही होगी।

उन्होंन आगे कहा कि आजादी की जंग के दौरान 26 जनवरी, 1960 को जब महात्मा गांधी ने देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए तिरंगा फहराने का जनता से आह्वान किया था, तब आरएसएस ने केसरिया ध्वज फहराया था।

S Dhariwal: RSS says it since 1925 that National anthem Jana Gana Mana doesn't instill a feeling of patriotism like National song does. They were against National anthem & also used to say it openly that there should be only one colour, saffron, in the flag, instead of tricolour https://t.co/m3Jdmou4u9

