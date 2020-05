राजस्थान के बूंदी जिले में RSS की शाखा पर हमला

राजस्थान के बूंदी जिले में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) शाखा के दौरान दो समुदायों के बीच विवाद हुआ। जानकारी के अनुसार, बूंदी के नवासगर पार्क में हर दिन RSS की शाखा आयोजित की जाती है। इस दौरान अन्य समुदाय के लोग भी पार्क में पहुंच गए। दोनों पक्षों में कुछ बात हुई। इसके बाद लोग बड़ी संख्या में हाथ में डंडा लेकर पहुंचे और शाखा में मौजूद युवकों पर हमला कर दिया। इसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए।

#WATCH Rajasthan: Clash erupted between two groups during an ongoing session at Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) shakha in Bundi district. pic.twitter.com/eyEXgAmlaC

बूंदी के तहसीलदार बी.एस. राठौड़ ने कहा कि एक समय पर आरएसएस की शाखा और मुस्लिम समुदाय का एक कार्यक्रम बगीचे में हो रहा था। इस दौरान विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आते ही कार्यवाही की जाएगी। हालत अभी भी नियंत्रण में है। यह मामला बुधवार को सामने आया।

BS Rathore, Tehsildar Bundi: There was some dispute while a session at RSS 'shaka' & an event by a Muslim group were underway simultaneously at a park in Bundi. Police is investigating the matter. Action will be taken accordingly. Situation under control now.” (10.07) #Rajasthan pic.twitter.com/hYS0GeKkHc

— ANI (@ANI) July 12, 2019