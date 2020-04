राजस्थान भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदनलाल सैनी का निधन

राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदनलाल सैनी का आज निधन हो गया। वे मध्यप्रदेश से राज्यसभा के सांसद भी थे। राज्यसभा सांसद मदनलाल सैनी के निधन के कारण राज्यसभा की कल की कार्रवाई स्थगित रखी गई है।

मदनलाल सैनी का सोमवार के दिल्ली में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से सैनी बीमार चल रहे थे। वे शुक्रवार के दिन ही दिल्ली गये थे। उनका एम्स में इलाज चल रहा था। उनके फेफड़ाां में इन्फेक्शन की शिकायत थी।

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot tweets, "Shocked and saddened to hear about the passing away of Madan Lal Saini ji, President of BJP Rajasthan. My thoughts and prayers are with his family members. May God give them strength to bear this loss. May his soul rest in peace." pic.twitter.com/KZwpcV0c2f

