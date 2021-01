राजस्थान : श्याम खाटू जी के दर्शन कर लौट रहा श्रद्धालू परिवार दुर्घटनाग्रस्त, आठ की मौत

भोपाल/जयपुर, 27 जनवरी (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के राजगढ जिले का एक परिवार का वाहन राजस्थान में श्यााम खाटू जी के दर्शन कर लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार राजगढ़ का सोनी परिवार श्याम खाटू जी के दर्शन कर मंगलवार देर रात को लौट रहा था, तभी उनका सवारी वाहन राजस्थान के टोंक जिले के सदर थाना क्षेत्र में ट्रेलर से टकरा गया। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, वहीं चार लोग घायल हुए है। घायलों को उपचार के लिए जयपुर भेजा गया है। मरने वालों में चार पुरुष, दो बच्चे व दो महिलाएं शामिल हैं।

हादसे में मरने वाले एक ही परिवार के थे। इसमें दो चचेरे भाई 25 दिन पैदल चलकर खाटू श्याम के दर्शन करने पहुंचे थे। इनका परिवार इन्हें लेने खाटू श्याम आया था। इस हादसे का शिकार बने परिवार का एक सदस्य पीछे की गाड़ी में होने कारण बच गया, लेकिन खाटू श्याम तक पैदल आने वाले दूसरे चचरे भाई और उसके साथ बैठे सगे भाई की मौत हो गई।

बताया गया है कि इस हादसे में दो सगे भाई रामबाबू और श्याम सोनी की मौत हो गई। रामबाबू के एकलौते बेटे नयन और श्याम सोनी के बेटे ललित (पदयात्री) ने भी दम तोड़ दिया। वहीं, ममता और बबली नाम की दो बहनों और ममता के बेटे अक्षत की मौत हो गई। अक्षिता नाम की एक बच्ची ने भी दम तोड़ दिया, जिसकी मां सरिता घायल है। वहीं, सरिता की एक तीन साल की बच्ची नन्नू को हादसे में खरोंच तक नहीं आई।

मुख्यमंत्री चौहान ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपने शोक संदेश में कहा, राजस्थान में हुई सड़क दुर्घटना में हमारे राजगढ़ के एक ही परिवार के कई भाई – बहनों के असामयिक निधन के समाचार से अत्यधिक दु:ख पहुंचा है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति देने तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा यह जानकर दुख हुआ कि खाटू श्याम जी से मप्र के अपने शहर लौटते समय टोंक में एक सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की जान चली गई है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।

Sad to know that eight people have lost lives in a road accident in Tonk, while returning from Khatushyam ji to their town in MP. My heartfelt condolences to the bereaved family members. May they remain strong in this difficult time & prayers for speedy recovery of those injured.

