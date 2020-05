पूणे में एक सड़क दुर्घटना में 9 विद्यार्थीयों की मौत हो गई

पुणे में एक सड़क दुर्घटना में नौ युवक मारे गए। हादसा पुणे-सोलापुर हाईवे पर हुआ। दुर्घटना कार और ट्रक में टक्कर के कारण हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि नौ युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी युवक कॉलेज के छात्र थे।

हादसा देर रात कदम बस्ती के पास हुआ। सभी युवक पुणे जिले के यवत राम में रहते थे। कदम बस्ती के पास कारचालक ने अपना नियंत्रण खो दिया था, और चालक को पूरी गति से डिवाइडर तोड़ के सामने से आ रहे ट्रक के साथ यह दुर्घटना हुई।

Maharashtra: 9 people, in a car, died in a collision with a truck on Pune-Solapur highway near Kadamwak Wasti village in Pune, late last night. All the deceased were residents of Yavat village of Pune. pic.twitter.com/CVihgprc92

— ANI (@ANI) July 19, 2019