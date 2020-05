प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचा सोनभद्र हत्याकांड का पीड़ित परिवार

पिछले 24 घंटों से सोनभद्र हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने की कोशिश में जुटी प्रियंका गांधी की कोशिशें आखिरकार सफल हो गई हैं। पीड़ित परिवार के दो सदस्यों ने चुनार के गेस्ट हाउस में थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने परिवार के सदस्यों और बच्चों के साथ चुनार के गेस्ट हाउस में ही मुलाकात की। लेकिन इससे पहले का समय बहुत तनावपूर्ण था। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि परिवार के कम से कम 15 सदस्य गेस्ट हाउस के गेट पर खड़े थे, लेकिन सरकार अभी भी उन्हें मिलने नहीं दे रही। लेकिन बाद में प्रियंका ने सभी 15 सदस्यों के साथ मुलाकात की।

#WATCH Priyanka Gandhi Vadra: Prasashan ko inki (family of victims of Sonbhadra firing case) rakhwali karni chaiye. Jab inke sath hadsa ho raha tha, madad karni chaiye thi. Prasashan ki mansikta meri samaj se bahar hai. Aap unn par thoda dabaw banaiye, aap mere piche pade hain. pic.twitter.com/BIW8ZYnzRF

जब पीड़ित परिवार के सदस्यों को प्रियंका से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस बीच, पीड़िता के परिवार वालों ने कहा कि वे खुद प्रियंका से मिलने पहुंच गए हैं। पहले प्रियंका गांधी से मिलने के लिए केवल दो व्यक्तियों को अनुमति दी गई थी। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया है कि 15 लोग गेट पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें मुझसे मिलने की अनुमति नहीं है और उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं है।

Mirzapur: Family members of the victims of Sonbhadra's firing case come to meet Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra at Chunar Guest House. pic.twitter.com/Yujq1qcSU6

— ANI UP (@ANINewsUP) July 20, 2019