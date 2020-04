प्रेस कॉन्फ्रेन्स में झपकी पर सफाई देते हुए अश्वीन चौबे ने जानो क्या कहा

बिहार में दिमागी बुखार के कारण बच्चों की मौत के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे घिरते नज़र आ रहे हैं। बात कुछ ऐसी है कि रविवार को मुजफ्फरपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अश्विनी चौबे का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह सोते हुए दिखाई दे रहे थे।

#WATCH MoS Health and Family Welfare, Ashwini Kumar Choubey on reports of him sleeping during a media briefing of Union Health Minister on Bihar AES deaths: Main manan chintan bhi karta hoon na, main so nahi raha tha. pic.twitter.com/i9p8e37cJJ

— ANI (@ANI) June 17, 2019