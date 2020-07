शिकायत करने आई युवती के सामने ही पुलिसकर्मी करने लगा गंदा काम

उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले की घटना

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भटनी पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो 22 जून के रोज रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में पुलिस इंस्पेक्टर जिसमें भीष्मपाल सिंह यादव महिलाओं के सामने ही हस्तमैथुन कर रहे हैं।

यह मामला सामने आने के बाद इसकी जांच शुरू की गई और पीआई को सस्पेंड कर कार्यवाही शुरू की गई है। मिली जानकारी के अनुसार यूपी के देवरिया जिले में भटनी पुलिस स्टेशन में दो माता-पुत्री जमीन विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची तब वहां के पुलिस इस्पेक्टर भी भीष्मपाल सिंह ने उनसे बातचीत के दौरान हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया और कुछ देर तक अश्लील हरकत करते रहा।

Deoria: In a viral video, the then station officer (SO) of Bhatni Police Station, Bhishm Pal Singh was seen masturbating in front of a woman complainant at the Police Station. SP Deoria (in pic) says, “FIR has been registered against him & he is suspended. Action is being taken.” pic.twitter.com/XxwWqp44q6

— ANI UP (@ANINewsUP) July 1, 2020