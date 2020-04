150 बच्चों की मौत के विरोध में प्रदर्शन करते लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की

बिहार में दिमागी बुखार के कारण अब तक 160 से अधिक मौतों की रिपोर्ट है, अब दिमागी बुखार के खिलाफ प्रदर्शन करना भी एक अपराध बन गया है। पुलिस ने ऐसे 39 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। यह मामला बिहार के वैशाली के हरिवंशपुर का है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद गाँव के लोग भय के माहौल में हैं, जिनके खिलाफ FIR हुई है वे गाँव छोड़कर चले गए हैं और अब गाँव में केवल महिलाएं ही बची है।

Bihar: Locals in Vaishali dist's Harivanshpur village put up banners&stick posters on their cattle, announcing reward of Rs 15,000 for the one who finds Union Min Ram Vilas Paswan & Rs 5000 for the one who finds the local MLA. Say, "7 children died here.But no MP or MLA has come" pic.twitter.com/pP2M0q1obB

— ANI (@ANI) June 22, 2019