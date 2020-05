चद्दर ओढ़कर पुलिस अधिकारी आग में कूद गया, लोग कर रहे प्रशंसा

सोशल मीडिया पर एक पुलिस अधिकारी की बहादुरी का किस्सा वायरल हो रहा है। लोग अखिलेश कुमार दीक्षित की प्रशंसा कर रहे हैं, जो उत्तरप्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं।

घटना ३ मई की है, जब अखिलेश की बहादुरी के चलते एक बड़ी दुर्घटना टल गई। यूपी के ग्रेटर नोयडा स्थित एक घर में आग लग गई। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि घर के अंदर एलपीजी के दो सिलिंडर हैं। यदि ये सिलिंगडर फट गये तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐेसे में आग के बीच पीएसआई अखिलेश कुमार बहादुरी पूर्वक घर में घूसे और दोनों सिलिंडर बाहर ले आये।

पुलिस घटना स्थल पर दोपहर सवा तीन बजे पहुंची थी। इसी दौरान लोगों ने घर को घेर लिया और आग बुझाने की तैयारी करने लगे। आग बुझा रहे एक शख्स ने पुलिस अधिकारी को कहा कि घर में दो एलपीजी के सिलिंडर हैं। पीएसआई ने चद्दर ओढ़ी और घर में घूस गये। जब वे बाहर निकले तो उनके दोनों हाथों में सिलिंडर थे। उनकी इस बहादुरी से बड़ा हादसा टल गया।

Real Hero: Bilaspur Chowki incharge Akhilesh Dixit demonstrated extreme valour and safely fished out two LPG cylinders from a house where a fire broke out in Greater Noida. Averted a tragedy. See tears of joy on houseowner’s face. This cop should be honoured. pic.twitter.com/rWVpZ4A0QO

