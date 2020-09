जबरन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने वाले भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस शिकायत

आंध्र प्रदेश के एक मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने पर एक भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। महानदी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए भाजपा के श्रीकांत रेड्डी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। कोरोना वायरस के कारण मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, भाजपा नेता ने जबरन प्रवेश किया।

यह घटना गत 13 सितंबर को हुई। आंध्र प्रदेश के करनूल में महानदी मंदिर के गर्भगृह में जबरन घुसने पर भाजपा नेता श्रीकांत रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने कोरोना वायरस के कारण देश भर के कई मंदिरों के गर्भगृह में जाकर पूजा करने से इंकार कर दिया है।

मंदिर को लंबे समय तक बंद रखा गया था। अब अनलॉक में मंदिर धीरे-धीरे खोला जा रहा है, लेकिन नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इस बीच भाजपा नेता ने सीधे ही मंदिर के गर्भगृह में जाने की कोशिश की। उनका कहना था कि नेताओं को ये नियम लागू नहीं होता।

एक तरफ देश में कोरोनोवायरस के मामले बढ़ रहे हैं। मंदिर से किसी को भी संक्रमण न फैले इसकी विशेष सावधानी रखी जा रही है।रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, संक्रमित लोगों की कुल संख्या 47,54,356 है। शनिवार सुबह से रविवार सुबह तक कुल 94,372 नए मामले दर्ज किए गए।

Andhra Pradesh: Police filed a case against Bharatiya Janata Party (BJP) leader Budda Srikanth Reddy for forcibly entering sanctum sanctorum of Mahanadi Temple in Kurnool, where entry has been restricted due to #COVID19 pandemic. (13.9) pic.twitter.com/oPdpO2tcz5

— ANI (@ANI) September 13, 2020