मायावती का आपत्तिजनक बयान, कहा – भाजपा में विवाहित महिलाएं मोदी से डरती हैं!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी जैसी तमाम पार्टियों की कड़े शब्दों में खिंचाई कर रहे हैं, अब बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने पीएम मोदी पर गैंगरेप मामले पर राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया है। मायावती ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अलवर गैंगरेप किस्सा सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी चुप थे। वे इस पर घृणित राजनीति करने के प्रयास में थे। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उन्हें इससे राजनयिक लाभ मिल सके।

मायावती ने कहा, “यह बहुत शर्मनाक है। वे किसी और की बहन और पत्नी का सम्मान कैसे कर सकते हैं, जब उन्होंने अपनी पत्नी को राजनैतिक लाभ के लिए छोड़ दिया। मुझे यह भी पता है कि भाजपा में विशेष रूप से विवाहित महिलाएं, अपने पति को श्री मोदी के नजदीक जाता देख यह सोचकर भी डर जाती हैं कि कहीं मोदी अपनी पत्नी की तरह हमें अपने पति से अलग न कर दें।

Mayawati,BSP: Narendra Modi was silent on Alwar gangrape case. He's trying to play dirty politics over it. So that in the elections his party can be benefited. It is extremely shamefully. How can he respect others' sisters& wives when he has left his own wife for political gains? pic.twitter.com/kENKVBG6YU

— ANI UP (@ANINewsUP) May 13, 2019