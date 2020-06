पेड़ों पर टँगे टीवी पर शाह के भाषण सुनते लोगों की तस्वीरें वायरल

गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में जनसंवाद के नाम से एक वर्चयुल रैली की थी। उनके भाषण को प्रसारित करने के लिए राज्य भर में हजारों एलईडी स्क्रीन लगाई गई थीं। अब उनकी एक तस्वीर सामने आई है, जिसकी ट्विटर पर चर्चा हो रही है। बंगाल के एक सुदूर इलाके की एक तस्वीर बांस के पेड़ में एक एलईडी टीवी लटका हुआ दिखा। जिनके सामने कुछ बच्चों और कुछ लोग भाषण सुनते हुए दिखाई देते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल अभी तक चक्रवात अम्फान से नहीं उबर पाया है और साथ ही पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में है। इस तस्वीर को देखकर लोग ट्विटर पर खुद को प्रतिक्रिया देने से रोक नही पा रहे हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मंगलवार को शाह की आभासी रैली के लिए राज्य भर में लगभग 70,000 फ्लैट स्क्रीन टीवी और 15,000 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई हैं। अनुमान है कि राज्य में 78000 मतदान केंद्र हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने तस्वीर साझा की और लिखा कि बंगाल के दूरदराज के इलाकों में लोग भाजपा की रैली के दौरान अमित शाह को सुन रहे थे। यह पिछले 5 वर्षों में भाजपा के प्रयासों का परिणाम है। लोग अच्छे दिन चाहते हैं।

People in remote villages of West Bengal listening to @AmitShah during #BJPJanSamvad . This is the reach @BJP4Bengal has achieved thru’ relentless pursuit for last 5 years . People want better days . pic.twitter.com/hBpzysKDNU

— B L Santhosh (@blsanthosh) June 10, 2020