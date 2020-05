पीरियड होना कोई शर्म की बात नहीं, लड़के और लड़कियों को किया जाए शिक्षित: स्मृति ईरानी

नई दिल्ली (ईएमएस)। स्त्रियों के शरीर से जुड़ी क्रिया पीरियड होना (मासिक धर्म) को लेकर समाज में काफी भ्रांतियां हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर लोगों से लड़कियों के साथ ही लड़कों को भी इस तथ्य को लेकर शिक्षित करने की अपील की कि रजस्वला (मासिक धर्म) होना कोई शर्म की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केन्द्रों के जरिए भारत की लाखों महिलाओं को ‘सेनेटरी नैपकीन’ किफायती दामों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

After distributing toys to kids of migrant workers, @jhansipolice & administration turned into #Padman for migrant women at UP-MP border Jhansi & distributed sanitary napkins#PoliceForAll#MenstrualHygiene#MigrantLivesMatter @akshaykumar @sonamakapoor @radhika_apte pic.twitter.com/4dMIV6stnN

— RAHUL SRIVASTAV (@upcoprahul) May 28, 2020