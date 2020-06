चक्रवात की आशंका के बीच पालघर के मछुआरे 13 नौकाओं के साथ समुद्र में

पालघर (ईएमएस)। महाराष्ट्र में चक्रवात ‘निसर्ग के आने की सूचना की तैयारियों के बीच पालघर जिले के मछुआरों की 13 नौकाएं अभी समुद्र में हैं, उन्हें जल्द से जल्द वापस तट तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और आसपास के जिलों में निसर्ग के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। निसर्ग चक्रवात के बुधवार को तट तक आने की संभावना है। पालघर के कलेक्टर कैलाश शिंदे ने बताया कि इसके पहले पालघर से मछली पकड़ने वाली 577 नौकाएं समुद्र में थीं और सोमवार की शाम तक 477 नौका वापस आ चुकी हैं। शिंदे ने कहा कि बाकी बची 100 नौकाओं को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा,अब केवल 13 नौकाएं समुद्र में बची हैं। इन सभी नौकाओं पर कितने मछुआरे हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। पालघर आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि जिला प्रशासन बाकी बची नौकाओं को वापस लाने के लिये तट रक्षकों एवं मत्स्य विभाग के अधिकारियों की मदद ले रहा है।

ICG ships, aircraft and shore stations along the western seaboard warning merchant ships and fishermen about impending adverse weather and requesting them to return to nearest harbour. #CycloneNisarga #IndianCoastGuard@TheMornStandard @NewIndianXpress pic.twitter.com/iVxRKUtve3

— Mayank (@scribesoldier) June 2, 2020