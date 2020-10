हाथरस में जिस किसान के खेत में हुआ था कांड उसने मांगा मुआवजा, जानें क्यों

पिछले दिनों हाथरस में एक दलित युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। फिलहाल केस की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। पर इसी बीच जिस किसान के खेत में यह घटना हुई थी उसने सरकार से मुआवजा मांगा है।

जांच की वजह से फसल हुई बर्बाद; सरकार करे भरपाई

जिस खेत में यह घटना हुई उस खेत में खेती करने वाले युवक ने बताया कि वह जयपुर से यहां आया था और पिछले कुछ दिनों से खेती कर रहा था। युवक ने अपनी 9 बीघा जमीन में बाजरे की खेती की थी। पर घटना के बाद सरकारी अधिकारियों ने उसे खेत में जाने से मना कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक यदि युवक खेत में सिंचाई करता या फसल काटता तो सबूतों का नाश हो जाता। जिसके कारण उसके पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई है।

अधिकारियों ने कहा था मिलेंगे 50000 रुपए

युवक ने कहा था कि सरकारी अधिकारीयों ने फसल की नुकसानी के लिए भरपाई करने का आश्वासन दिया था। पर अब तक कोई पैसे मिले नहीं है। फिलहाल केस की जांच के लिए सीबीआई ने खेत की निगरानी की थी। उस समय तक पूरी फसल खराब हो चुका था।

Aligarh: CBI team investigating #Hathras case visits Aligarh district Jail, where the accused are lodged.

CBI team also visited AMU's Jawaharlal Nehru Medical College, where the alleged gang rape victim was hospitalised. pic.twitter.com/hBxmgd92gH

— ANI UP (@ANINewsUP) October 19, 2020