हैदराबाद का ओस्मानिया जनरल अस्पताल का वॉर्ड बारिश से हुआ पानी-पानी

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारी बारिश हुई है। इस बारिश से शहर के कई निचले इलकों में पानी भर गया है। इसी क्रम में सोशल मी‌डिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बड़े अस्पतालनूमा कक्ष में पलंग लगे हुए हैं और उस पर मरीज लेटे हुए हैं। इस कक्ष में घूटने तक पानी भरा हुआ है। दरअसल ये कक्ष शहर के ऐतिहासिक ओस्मानिया जनरल अस्पताल का है। इस अस्पताल के वॉर्ड में बारिश का पानी भर गया और पानी भी घूटनों तक। मरीज पलंग पर लेटे हुए और उनके संबधी यहां वहां पानी में चलते भी दिख रहे हैं। यह वीडियो सोमवार का बताया गया है। #WATCH: Water enters Osmania General Hospital in Hyderabad following heavy rainfall in the city. #Telangana pic.twitter.com/IlUKruXTHc — ANI (@ANI) July 15, 2020 बता दें कि ओस्मानिया जनरल हॉस्पीटल क्षेत्र के सबसे पुराने सरकारी अस्पतालों में से एक है और इसकी स्थापना हैदराबाद के आखिरी निजाम मिर उस्मान अली खान ने की थी। इस अस्पताल की इमारत और पूरा परिसर काफी खुबसूरत और ऐतिहासिक महत्व का है।