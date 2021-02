नागपुर के अस्पताल में आवारा कुत्तों की चहलकदमी का वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश

आए दिन सरकारी प्रशासन द्वारा होने वाली लापरवाही के मामले सामने आते रहते है। एक बार फिर महाराष्ट्र के नागपुर में प्रशासन की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मरीज वार्ड के अंदर आवारा कुत्‍तों को देखा जा सकता है। जिम्‍मेदार लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई इस मामले में जीएमसी नागपुर के अधीक्षक ने कहा कि जो वीडियो में सामने आया है हम उसके तथ्‍यों की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इस घटना के जिम्‍मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ आवारा कुत्‍ते अस्‍पताल के किसी भी वार्ड में घुस जाते हैं और वहां रहने वाले मरीजों के थैलों में खाने का सामना ढूंढते हैं। #WATCH | Stray dogs seen inside a patient ward at Government Medical College and Hospital (GMCH) in Nagpur, Maharashtra. (viral video of Feb 2) The hospital has launched a probe into the incident. pic.twitter.com/q1br5yp6xJ — ANI […]