एक बार फिर हाथी की हुई बेरहमी से हत्या, इस बार जलता हुआ टायर फैका

कुछ महीनों पहले केरल में एक गर्भवती हथिनी की निर्मम हत्या के बाद एक बाद फिर तमिलनाडु के नीलगिरी में ऐसे ही एक घटना से एक हाथी की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया है। दरअसल हाथी के ऊपर किसी ने जलता हुआ टायर फेंक दिया, जो हाथी के कान में फंस गया। इस जलते टायर की वजह से हाथी बुरी तरह घायल हो गया और कुछ दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद हर कोई आक्रोश में है।

जानिए क्या है मामला

दरअसल, ये पूरा मामला नीलगिरी के मसिनागुड़ी क्षेत्र का है। जहां एक 40 वर्षीय एक हाथी के ऊपर किसी दुष्ट प्रवृति वाले व्यक्ति ने टायर में आग लगाकर फेंक दिया। ये जलता हुआ टायर हाथी के कान में जाकर फंस गया। इसके बाद आह से जलते और दर्द से छटपटा हाथी दर्द से इधर-उधर भागने लगा। इस दौरान उसके कान के आसपास का हिस्सा बुरी तरह झुलस गया।

इलाज के दौरान हुई मौत

आग से झुलसे इस हाथी को देखकर वन रेंजर्स उपचार के लिए उसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ले गए। हालांकि, वन विभाग के इतने कोशिशों के बाद भी हाथी को बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान हाथी की मौत हो गई। इसके बाद हाथी को क्रेन के जरिए ट्रक पर लादकर अंतिम क्रिया के लिए ले जाया गया।

अंतिम विदाई का भी वीडियो आया सामने, दो लोगों की हुई गिरफ्तारी

Barbaric act in Nilgiris, Tamilnadu. An elephant was attacked with a burning tyre, in a private resort, killing the animal. Hope the guilty are punished for this inhumane act of violence. #WA #EveryLifeMatters #SaveWildlife pic.twitter.com/iLJn2yxgdq

— Praveen Angusamy, IFS 🐾 (@PraveenIFShere) January 22, 2021