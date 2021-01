साल के पहले ही दिन हुआ बड़ा हादसा, कंटेनर में घुसी बस, चार लोगों की मौत

ठण्ड के दिनों में कोहरा होना काफ़ी आम बात है और ऐसे समय में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं क्योंकि सड़क पर कोहरे के कारण चालक को आगे के वाहन की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। उत्तर प्रदेश में साल के पहले ही दिन कोहरे के कारण एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल यात्री को ले जा रही लग्जरी बस के चालक को धुंध के कारण सड़क पर आगे चलता हुआ कंटेनर नजर नहीं आया और बस चालक ने आगे बढ़ना जारी रखा जिससे बस कंटेनर के पिछले हिस्से में फंस गई। इस हादसे में सात लोग घायल हो गए है जबकि चार लोगों की मौत हो गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नए साल के दिन सुबह लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भारी कोहरा देखा गया। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई थी। दुर्घटना का शिकार बनी बस बिहार के अररिया से दिल्ली जा रही थी। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर चल रही ये डबल डेकर बस के चालक को कोहरे के कारण सड़क के किनारे खड़ी कंटेनर दिखाई नहीं दी। जिससे बाद बस कंटेनर के पिछले हिस्से में समा गई। हादसा इतना गंभीर था कि बस के आगे का हिस्सा पूरा तबाह हो गया था।

Unnao district: Four passengers killed, seven injured seven after a private bus rammed into parked container truck on Lucknow-Agra Expressway near Auras pic.twitter.com/3y8zzOrF1b

— ANI UP (@ANINewsUP) January 1, 2021