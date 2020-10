भाजपा के ‘फ्री वैक्सीन’ के वादे पर तेजस्वी का पलटवार, कहा – ‘टीका भाजपा का नहीं!’

बिहार में चुनाव का मौसम आ चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। जल्द ही बिहार में सभी दल अपने अपने प्रचार में लग गए है। बिहार में चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।भाजपा की ओर से इस घोषणा पत्र को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया। इसमें सबसे पहला और सबसे अहम वादा कोरोना वैक्सीन के बारे में है। कोरोना वैक्सीन के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा सबसे पहले बिहार के नागरिक को इसका लाभ मिलेगा।

इसके साथ साथ बीजेपी के घोषणा पत्र में पांच सूत्र, एक लक्ष्‍य व 11 संकल्‍प की बात की गई है। संक्षिप्त में कहे तो ये बिहार के विकास का सपना है। इसमें बिहार को नेक्‍स्‍ट जेनरेशन आइटी हब बनाने का वादा किया गया है। साथ ही पांच साल में पांच लाख रोजगार देने तथा 2022 तक 30 लाख परिवारों को पक्‍के मकान देने का वादा किया गया है।

हालांकि इस बात ने बिहार के राजनैतिक माहौल को गरम कर दिया है। भाजपा के घोषणापत्र पर तंज़ कसते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ‘बिहार चुनाव के लिए भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए वित्त मंत्री को खुद आना पड़ा। चूंकि वह यहां हैं, सीतारमण जी को पहले यह बताना चाहिए कि जब इतना सब कुछ कर ही रही है तो उन्होंने बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया।’ तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि वित्त मंत्री से पूछिए कि बिहार को सवा लाख करोड़ का पैकेज कब और कैसे मिला।

BJP doesn't have a face for Bihar polls. Finance Minister had to come to release vision document. Since she's here, Sitharaman Ji should first tell why she never gave a special package & special state status to Bihar: RJD leader Tejashwi Yadav on BJP's manifesto for #BiharPolls pic.twitter.com/V01PAGY327

— ANI (@ANI) October 22, 2020