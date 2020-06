ओडिशा : श्रमिक स्पेशल में गूंजी 37वीं किलकारी, टिटलागढ़ में महिला ने ट्रेन में दिया बच्चे को जन्म

नई दिल्ली(ईएमएस)। मजदूरों को घर वापसी के लिए चलाई गई विशेष रेलगाड़ी श्रमिक स्पेशल किलकारी एक्सप्रेस बन गई है। शुक्रवार को ओडिशा के टिटलागढ़ में एक और बच्चे का जन्म स्पेशल ट्रेन में ही हुआ। यह श्रमिक स्पेशल में जन्म लेने वाला 37वां बच्चा है।

भारतीय रेलवे के अधिकारियों से मिली सूचना के अनुसार लॉकडाउन के दौरान तेलांगाना के लिंगमपाली में फंसी ओडिशा की एक 19 वर्षीय प्रवासी महिला बोलांगीर की ओर जा रही श्रमिक स्पेशल में यात्रा कर रही थी। टिटलागढ़ के आसपास उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने ट्रेन में ही एक बच्चे को जन्म दिया। इस महिला का नाम मीना कुम्हार है जो कि बोलांगीर जिले थोडीबहाल गांव में रहती है। रेल अधिकारियों के मुताबिक टिटलागढ़ में ही डॉक्टरों ने जच्चा-बच्चा की जांच और दोनों स्वस्थ पाया गया।

*Good news–another baby born on Shramik Special Train*

Today morning at Titlagarh on Shramik Special from Lingampali in Telengana going to to-Balangir-Railway Doctor Titlagarh attended and checked. Mother and baby boy both are OK-shifted to Govt hospital. pic.twitter.com/c03fbCFrZG

— EAST COAST Railway (@eastcoastrail) June 5, 2020