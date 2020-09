ओडिशा : पेड़ के साथ बांध कर महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज किया

बुधवार दोपहर को उड़ीसा के बरलापोखरी गाँव के भद्रक जिले में एक महिला को पेड़ के साथ बांध करके उसकी पिटाई का एक वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। वीडियो में पेड़ से बंधी एक अर्धनग्न महिला को देखा जा सकता हैं। इस महिला को अन्य औरते बेरहमी से मार रहीं है।

@SpBhadrak @DM_Bhadrak @SubCol_Bhadrak Dear Sir,Its from Charampa village of Bhadrak.Humanity may not be there. Law&Justice is same for all.#LETS_TEACH_THEM_A_LESSON pic.twitter.com/8xGgxbxJ8K

