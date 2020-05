बेटे-बहू के दुर्व्यवहार से परेशान पिता ने संपत्ति सरकार के नाम की

ओडिसा के जापुर निवासी 75 वर्षीय खेतरामोहन मिश्रा नामक व्यक्ति ने अपनी सपंत्ति सरकार के नाम कर दी है। पेशे से पत्रकार रहे खेतरामोहन मिश्रा मुरारीपुर गांव में रहते हैं और उन्होंने अपनी संपत्ति सरकार के नाम करते हुए यह इच्छा जताई है कि उनकी जमीन पर एक वृद्धाश्रम बनाया जाए।

Jajpur, Odisha: 75-year-old Khetramohan Mishra, a former journalist, who lives in Muraripur village of Dasrathpur block, has decided to name the state government as his property’s beneficiary; has also expressed the wish that an old-age home be built over his land pic.twitter.com/drC3qREpuX

सरकार के नाम अपनी संपत्ति करते हुए मिश्रा ने मीडिया को बताया कि वे अपने बेटे और बहू के दुर्व्यवहार से परेशान हो चुके हैं। मैंने अपना इच्छापत्र बना लिया है और ओडिशा सरकार के नाम मेरी संपत्ति कर दी है। अब मैं मेरा शेष जीवन वृद्धाश्रम में रहकर बिताना चाहता हूं।

जाजपुर के जिलाधीश रंजन के दास ने मीडिया को बताया कि प्रशासन खेजरामोहन मिश्रा की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें चांदीखोल स्थित वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था करवा रहा है। उन्होंने यह भी इच्छा जताई है कि उनके इस दुनिया में न रहने पर उनकी देह पर भी उनके परिवार का कोई अधिकार नहीं रहे। उन्होंने अपनी जमीन भी सरकार के नाम की है जिस पर प्रशासन ने वृद्धाश्रम बनाने का निर्णय किया है।

Jajpur Collector Ranjan K Das: We've made arrangements to place him in an old age home near Chandikhole. He has requested us to not allow his family right over his mortal remains. He has donated a land on which he wants an old age home to be built, we've decided to construct that pic.twitter.com/rzeVeaOb3A

— ANI (@ANI) August 2, 2019