‘अब राजा-महाराजाओं के दिन नहीं रहे, एम पी साबित करेंगे बहुमत!’ : कांग्रेस

मध्यप्रदेश की सियासी उठापटक अभी चार-पांच दिन और चलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कांग्रेस को अलविदा कहने और उनके साथ-साथ 22 विधायकों के भी कथित रूप से इस्तीफा दे देने के बाद अटकलबाजी तेज है कि क्या एमपी में कमलनाथ सरकार की उलटी गिनती शुरु हो गई है?

हालांकि कांग्रेस का दावा है कि सिंधिया का पार्टी छोड़ना सरकार के लिये खतरा नहीं है। मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ने मीडिया से कहा कि 16 मार्च को सदन के पटल पर बहुमत सिद्ध कर दिया जायेगा और सरकार को पहले जितने विधायकों का समर्थन था, आगे भी उना ही रहेगा। उन्होंने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि राजा-महाराजाओं के दिन अब नहीं रहे।

Madhya Pradesh Congress MLA Arjun Singh: Congress & Kamal Nath's government will remain. You will see on 16th, numbers (of MLAs) will stay the same. Him (Jyotiraditya Scindia) leaving doesn't affect anything, days of Rajas-Maharajas are long gone. #Bhopal pic.twitter.com/Efv1tX7D4b

— ANI (@ANI) March 11, 2020