‘अगली बार शिकायत करने से पहले उन जांबाज कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये प्रार्थना करूंगा!’

खंडाला घाट में ऊंची पहाड़ियों के बीच तार पर लटक कर मरम्मत का कार्य कर रहे कर्मचारी के वीडियो पर आनंद महिंद्रा की मार्मिक टिप्पणी उद्योगपति आनंद महिंद्रा हमेशा से सकारात्मक सोच के पक्षधर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद को लोग इसलिये भी फोलो करते हैं क्योंकि सांप्रत घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है और यदा-कदा ऐसे सांप्रत घटनाक्रमों से संबंधित समाचारों, जानकारियों को न सिर्फ से साझा करते हैं बल्कि अपनी व्यक्ति राय देकर कुछ सोलूशन भी प्रदान करते हैं। कभी-कभी वे लोगों को मदद करने के इरादे से आगे भी आते हैं। As many as 100 engineers & staff were working day & night to restore the Kalwa-Talegaon (Powergrid) channel of Mahatrans. Despite the fog & continuous rain, the workers risked their lives to finally restore power supply. pic.twitter.com/pFVvA0UfPS — Dayanand Kamble (@dayakamPR) October 17, 2020 मुंबई में पिछले दिनों गुल हुई थी बीजली हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किन्हीं पहाड़ियों के बीच से गुजरते हाई टैंशन वायर […]