नई दिल्ली : कार में बैठकर पी रहे थे शराब, कपल को किया परेशान, पुलिस ने दबोचा

दिल्ली का एक वायरल वीडियो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आने पर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस वीडियो में एक कार में सवार दो व्यक्ति बाहरी दिल्ली के पश्चिम विहार में शराब पीकर एक जोड़े को परेशान करते हुए देखे गए। पुलिस ने कहा कि घटना बुधवार रात की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दो व्यक्ति एक कार में शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में पड़ने वाली बाहरी रिंग रोड पर एक दंपति के साथ दुर्व्यवहार कर रहे और धमकी दे रहे हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार को जब्त कर लिया गया।” Drinking openly on roads and ready to fight in DELHI. I was with my wife and this is their behaviour. Paschim Vihar,Delhi 02/09/2020 11:15pm@CPDelhi please take appropriate action#DelhiPolice #DelhiPoliceFans #ArvindKejriwal #republic #ANI #ZeeNewsEnglish #BBCBreaking #CPDelhi pic.twitter.com/5yrA4vcHGW — akshit nanda (@akshitnanda5) September 3, 2020 दरअसल ये मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति की पत्नी के साथ शराब पिए हुए दो […]