नैल्लोर : होटलकर्मी द्वारा साथी महिला कर्मचारी की पिटाई का वीडियो वायरल

आंध्प्रदेश के नैल्लोर के एक होटल का विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो राज्य के पर्यटन विभाग के अधीन एक होटल के कार्यालय का है। इस सीसीटीवी फूटेज में देखा जा सकता है कि होटल का एक पुरुष कर्मचारी अपनी साथी महिला कर्मचारी की पिटाई करता है।

वीडियो में दिख रहे दृश्य के अनुसार व्यक्ति महिला कर्मचारी के बाल पकड़ कर उसे बुरी तरह पिटता है। इस दौरान अन्य कर्मचारी उसे छुड़ाने का प्रयास करते हैं।

#WATCH An employee of a hotel in Nellore under Andhra Pradesh Tourism Department beat up a woman colleague on 27th June following a verbal spat. Case registered against the man under relevant sections. pic.twitter.com/6u9HjlXvOR

इस घटना के संबंध में पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ है। छन कर जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हमला वर व्यक्ति होटल का मैनेजर है और उसने महिला पर हमला इसलिये किया क्योंकि वह उसे मास्क पहनने को कह रही थी। हालांकि कि पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि पुरुष और महिला कर्मचारी दोनों में पहले से ही नहीं बनती थी।

इस मामले में विभाग ने हमलावर होटलकर्मी को नौकरी से निलंबित कर दिया है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है।

DG AP appreciated SP Bhaskar Bhushan and Nellore Police for quick and firm action in the shocking case where Tourism Deputy Manager beat up a woman contract worker . He has asked SP to ensure that Disha police station takes up investigation & lay charge sheet in 1 week. pic.twitter.com/sWPydDjpn4

— AP Police (@APPOLICE100) June 30, 2020