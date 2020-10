नवरात्रि : कोलकाता के इस पंडाल में मां दुर्गा के अवतार में दिखेंगी प्रवासी श्रमिक महिलाएं

कल से माँ दुर्गा और उनके रूपों को समर्पित नव दिनों का महापर्व नवरात्री कल से शुरू होने जा रहा है। वैसे तो देशभर में इसे पूरी आस्था और आराधना के साथ मनाया जाता है पर गुजरात और बंगाल में इसका अपना ही महत्त्व है। गुजरात का गरबा और बंगाल में होनी वाली दुर्गा पूजा विश्वभर में प्रख्यात है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला है। गुजरात में गरबा खेलना प्रतिबंधित है और पूजा में भी अधिक लोगों का सम्मलित होना वर्जित रहेगा। ऐसे में बंगाल से एक अनोखी खबर सामने आ रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में नौकरी और अपनी आय खो देने के बाद लाखो प्रवासी मजदूर पैदल ही घर जाने को विवश हो गए थे। अब दुर्गा पूजा के समय बंगाल के कलाकारों ने उस दर्द को दुनिया के सामने लेन का फैसला किया है।

दरअसल दक्षिण कोलकाता के बेहाला स्थित एक दुर्गा पूजा पंडाल में इस बार देवी दुर्गा प्रवासी महिला श्रमिक के रूप में नजर आएंगी। बेहाला के बरीशा दुर्गा पूजा कमेटी ने पंडाल में इस बार दुर्गा प्रतिमा की जगह प्रवासी मजदूरों की पूजा और उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाने का फैसला किया है। बरीशा क्लब ने इस साल की पूजा थीम रिलीफ (राहत) को बनाया है। पंडाल में प्रवासी महिला मजदूरों की प्रतिमाओं के जरिए उन संघर्षरत मांओं की यात्रा को सलाम किया जाएगा जो लॉकडाउन के दौर में अपने बच्चों को गोद में लेकर हजारों किलोमीटर पैदल चलती रहीं। बरीशा दुर्गा पूजा कमेटी ने दुर्गा प्रतिमा की जगह एक महिला प्रवासी मजदूर की मूर्ति लगाने का फैसला किया है जो एक बच्चे को गोद में लिए हुए है। इस अनोखी मूर्ति को मूर्तिकार रिंटू पाल ने तैयार किया है।

During this year's #DurgaPuja, the goddess has been re-imagined as a migrant worker returning home kids in tow, like millions of women did earlier in the year. The goddess stands resolute with the victims of an indifferent government. pic.twitter.com/7PMICTLuid

