नवजोत सिंह सिद्धू ने महीने भर पहले ही छोड़ दिया था मंत्रीपद, सार्वजनिक की त्यागपत्र की कॉपी

पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नेता व पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के बच राजनीतिक घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा।

विगत दिनों मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू का मंत्रालय बदल दिया था। उन्हें बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा लंबे समय तक अपना कार्यभार नहीं संभाले जाने पर वे विपक्ष के निशाने पर आये।

भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाय कि नवजोत सिंह सिद्धू बगैर मंत्रालय का कार्यभार संभाले वेतन और अन्य भत्थे ले रहे हैं और पंजाब सरकार में ‘संवैधानिक संकट’ बना हुआ है।

विपक्ष के इन हमलावर तेवरों के बाद निशान पर आये नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को ट्वीट करके अपना पत्र साझा किया। यह पत्र उनके द्वारा १० जून २०१९ को लिखा गया था और एक प्रकार से वह उनका मंत्रीपद से त्यागपत्र था। यानि नवजोत सिंह सिद्धू ने महीने भर पहले ही मंत्रीपद से त्यागपत्र दे दिया था, जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को लिखने के बजाय उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के नाम संबोधित किया था।

My letter to the Congress President Shri. Rahul Gandhi Ji, submitted on 10 June 2019. pic.twitter.com/WS3yYwmnPl

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) July 14, 2019