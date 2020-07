राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने किया खुदकुशी का प्रयास

पति मुरुगन भी राजीव गांधी की हत्या का दोषी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन को सोमवार की रात जेल के अंदर बैरेक में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास करते देखा गया। इस संदर्भ में उसके वकील ने कहा है कि नलिनी राजीव गांधी की हत्या के केस में दोषी है और पिछले 29 वर्षों से जेल में है। नलिनी को वेलोर की महिला जेल में रखा गया है जहां गत रात उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसके वकील पुगलेन्थी ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि 29 वर्ष में पहली बार नलिनी ने ऐसा कदम उठाने का प्रयास किया है। Nalini Sriharan, convict in Rajiv Gandhi’s #assasination, allegedly attempted #suicide in prison after 29 years of being at #Vellore women’s prison. This comes after an alleged quarrel with another life convict. Her husband has requested for her to be shifted to #Puzhal prison. pic.twitter.com/AVA7yWV1JM — Mojo Story (@themojo_in) July 21, 2020 समग्र घटना की जानकारी देते हुए नलिनी के वकील ने कहा कि जेल में नलिनी […]