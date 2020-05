लॉकडाउन के कारण नैनी झील हुई इतनी साफ, दिखने लगीं मछलियां

नैनीताल (ईएमएस)। कोरोना के डर को कुछ समय के लिए भूलकर प्रकृति की खूबसूरती का अहसास करे। जो अब तक नहीं हुआ वह अब होता दिख रहा है। लॉकडाउन के कारण नैनीताल और भीमताल सहित आसपास के सभी झीलों का पानी करीब 30 फीसदी तक साफ हो गया है। झील के अंदर अब मछलियां साफ दिखाई दे रही हैं। इस झील की सेहत के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

लॉकडाउन की वजह से इन दिनों नैनीताल में गाड़ियों का संचालन और आने वाले पर्यटकों की संख्या ना के बराबर है। सालभर यहां पर्यटक सहित बाहर से आने वाले लोगों की रहने वाली आमद भी शून्य है। लॉकडाउन के चलते झील के चारों तरफ स्थित होटलों और लॉज से निकलने वाला पानी और कूड़ा जो नैनी झील में जाता था उसमें रोक लगी हुई है।

#Nainital is a paradise for #naturelovers. The most captivating aspect about Nainital is its hilly surroundings and the poised lake. The #NainiLake offers an enthralling and mesmerizing experience.

