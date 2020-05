इस मुस्लिम परिवार ने बकरे की बजाय केक काटकर बकरी ईद का जश्न मनाया

उत्तर प्रदेश के आगरा के एक मुस्लिम परिवार ने बकरी ईद का त्योहार अनोखे रूप में मनाया। परिवार ने बकरी ईद पर किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं दी। इनकी ईद की खास बात ये थी कि इस परिवार के लोगों ने बकरी नहीं केक काटकर बकरी ईद मनाई। साथ ही, केक अपने पड़ोसियों को खिलाया और ईद मुबारक भी दी। अब जिले भर में इसकी चर्चा हो रही है। लोग इस परिवार की तारीफ कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, जिस मुस्लिम परिवार ने केक काटकर बकरी ईद मनाई, वह आगरा के शाहगंज आजमपाड़ा का निवासी है। इस परिवार के मुखिया गुलचमन देशभक्त हैं। उन्हें वन्देमातरम के लिए अपने प्यार और तिरंगा फहराने के लिए जाना जाता है। उनके घर को भी तिरंगा महल के नाम से जाना जाता है।

इस संबंध में, गुलचमन का कहना है कि उन्होंने 2017 में बकरी ईद पर कुर्बानी देने के लिए बकरी खरीदा था, लेकिन कुछ महीनों तक बकरे को पालने के बाद, परिवार और बच्चों को बकरे के साथ लगाव हो गया। जब ईद पर बकरे की कुर्बानी देने का समय आया, तो बच्चों ने इसकी कुर्बानी देने से मना कर दिया। फिर उसने उस बकरे को बेच दिया और प्राप्त मूल्य से बाढ़ पीड़ितों की मदद की। वे तब से हर साल ऐसा करते हैं।

People in #Lucknow are preparing to celebrate an eco-friendly #Bakrid by cutting cakes with a goat image. A buyer at a bakery says, “The custom of sacrificing an animal on Bakrid is not right. I appeal to everyone to celebrate the festival by cutting a cake instead of an animal.” pic.twitter.com/C5EJ73dKM1

