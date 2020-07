नगरपालिका ने पलटी लारी, पलट गई किस्मत! अब देशभर से मिल रही हैं मदद

हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक घटना घटी जिसमें एक 14 वर्षीय लड़के की अंडे वाली लारी को नगरपालिका के लोगों ने पलट दिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उन लोगों को 100 रुपये रिश्वत देने से इंकार कर दिया। लारी पलटने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तब से 14 वर्षीय पारस और उनके परिवार की किस्मत बदल गई है। घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पारस की मदद के लिए इंदौर के लोग आगे आने लगे हैं।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी पारस और उनके परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं।साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए परिवार के खाते में 5 लाख रुपये जमा कराने की घोषणा की।

अंडे बेचने वाले पारस के दादा ने कहा कि स्थानीय और राष्ट्रीय नेताओं ने उनकी मदद करने की बात की है। नगरपालिका ने 22 जुलाई को हमारी लॉरी पलट दी थी। पारस के दादा का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने पारस की शिक्षा का भी ध्यान रखने का आश्वासन दिया है। साथ ही स्थानीय विधायक मेंडोला ने भी हमारे परिवार को घर देने की बात कही है।

14 वर्षीय किशोर पारस के दादा ने कहा कि दिल्ली के एक बड़े पत्रकार ने भी मदद के लिए एक अभियान चलाया है। इस तरह पारस को अब पूरे देश से आर्थिक मदद मिल रहा है। मुम्बई की एक 8 वर्षीय लड़की ने भी पारस के परिवार को अपनी छात्रवृत्ति के पैसे देकर उनकी मदद की।

Indore: Locals & politicians come to rescue of 13-year-old egg seller Paras, whose cart was allegedly overturned by Municipal Corporation workers on 22nd July. His grandfather says, "Digvijaya Singh assured to take care of his education, MLA Mendola assured to provide a house." pic.twitter.com/JFk7bM4haY

— ANI (@ANI) July 25, 2020