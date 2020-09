मुम्बई के मशहूर डब्बावालों पर भी आ पड़ा रोज़गार का संकट

कोरोना के बाद अब तक मुंबई के लोकल ट्रेन में टिफिन सप्लाय करने वाले डिब्बावालों को ट्रैवल करने की इजाजत नहीं मिली है। इसलिए डिब्बा वालों में से कोई अपना गुजरान रिक्शा चलाकर कर रहा है तो कोई दूध बेच कर चला रहा है। लॉकडाउन के बाद से अब तक मुंबई में डब्बा वालों का व्यापार बंद होने के कारण लगभग 5000 डिब्बा वालों पर रोजगार का संकट पैदा हो गया है। मुंबई में डब्बावालों का बड़ा महत्व है। उनकी साख इतनी गहरी है कि अब तक का रिकॉर्ड है कि वे कभी अपने गंतव्य पर पहुंचने में लेट नहीं होते और उनका सिस्टम इतना मजबूत है कि कभी किसी का टिफिन डिलीवर करने में चूक नहीं होती। इसीलिये मशहूर ऑगेरोय होटल में तो बाकायदा कलाई घ्‍ज्ञड़ियों की एक कृति उन्हें समर्पित करके लगाई गई है। Mumbai Dabba wala is so accurate on time that Oberoi hotel has made art from watches . #dabbawala #Flashback pic.twitter.com/dIOFCL1day — Chitrak Shah (@ChitrakShivalik) September 16, 2020 लॉकडाउन के पहले प्रतिदिन वह दो लाख डिब्बों की डिलीवरी करते थे लेकिन इन दिनों वह […]