मुंबई : मेट्रो की बेरिकेडिंग गिरने से युवक की गई जान, वीडियो हुआ वायरल

मुंबई मेट्रो अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा एक मोटर साइकिल चालक को अपनी जान गवांकर चुकानी पड़ी। मेट्रो रेल की बैरिकेडिंग गिरने के कारण 28 वर्षीय एक बाइक सवार की मौत हो गई। साथ ही उस बाइक पर सवार अन्य एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल बेरीकेट गिरने के बाद वो बाइक सवार पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक के पहिए के नीचे आ गया और एक दर्दनाक हादसे का शिकार बन गया।

#WATCH a 28-year-old pillion rider of a bike died after a metro rail barricading fell off on the running vehicle & biker and it's pillion came under the wheels of truck passing by on the road in Kandivali. @mumbaitraffic @RoadsOfMumbai @MumbaiMirror @MMRDAOfficial @MumbaiPolice pic.twitter.com/lBkTeCfoV1 — Vallabh Ozarkar/वल्लभ/ولبھ (@VallabhMIRROR) September 12, 2020

एक सीसीटीवी पर कैद किए हुए 20-सेकंड के वीडियो में, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि घटनास्थल पर भारी यातायात था और अधिकांश वाहन तेज गति से चल रहे थे। जानकारी के अनुसार ये हादसा कांदिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर हुआ। इसमें से एक सवार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।

इस वीडियो के सामने आने के बाद से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोग इसके लिए मुंबई मेट्रो अधिकारी और मुंबई सरकार को जिम्मेदार मानते हुए उचित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

Shit man , no newz about these accidents. Come on our prestigious newz channels make us and government aware about it. These lives are also imp. He may not be a celebrity for u but for his family he must have been imp.# aajtak# republic# abpnews — Shiva (@seth_alam) September 14, 2020

This is truly horrendous..

Punishment should be given for such recklessness.. — pöpëyë (@da_sailor_man) September 14, 2020

Very bad of governance with this work why observer is turn blind eyes who will take charge of this because of them every time people survive Vbad of this. — Mohnaaz🇮🇳 (@MohnaazS) September 13, 2020

हालांकि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे है कि बाइक सवार को अधिक सावधान रहना चाहिए था।

