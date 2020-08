मुंबई : इस महिला के जज्बे को सलाम! मेनहोल में कोई गिर ना पड़े इसलिए भारी बरसात में भी 5 घंटे सड़क पर खड़ी रही

मुंबई में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। हर जगह पानी ही पानी भर गया हैं। सड़क और ट्रेन की पटरी भी नहीं दिख रही है। ऐसी स्थिति में मुंबई के लोगों को 26 जुलाई, 2005 की बाढ़ की याद आ गई। जब 4 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश हुई थी। आमतौर पर यदि 24 घंटे में 65 मिमी तक बारिश होती है तो उसे भारी बारिश माना जाता है। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश का जिक्र करते हुए मौसम विशेषज्ञ ने कहा “यह मौसम परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर है। पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ रहा है। इस तरह की मौसमी घटनाएं अधिक होंगी।”

इस मूसलाधार बारिश की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फ़िलहाल एक महिला का एक वीडियो वायरल हुआ जो 5 घंटों तक सड़क पर बने एक मैनहोल के पास खड़ी, ताकि कोई उसमें गिर न जाए। बारिश के पानी को निकालने के लिए नाले का ढक्कन खोल दिया गया था। लोग इस महिला के जुनून की तारीफ कर रहे हैं।

यह वायरल वीडियो फेसबुक पर शेयर किया गया था। दावा किया गया था कि यह वीडियो माटुंगा पश्चिम के तुलसी पाइप रोड का है। महिला ने पहले मैनहोल खोला और फिर उसके बगल में 5 घंटे तक खड़ी रही। यह वीडियो तब से वायरल हो रहा है। इसे लगभग 4 लाख बार देखा गया,7.8 हजार से अधिक बार शेयर किया जा चूका है। साथ ही 3 हजार से अधिक प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं।

This video is from Tulsi Pipe Road in Matunga West, Mumbai. The lady seen in the video had been standing beside the open manhole for five hours to warn commuters driving on the road.

