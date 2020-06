मुंबई : मरीन ड्राईव पर लोग ऐसे घूम रहे जैसे कोरोना भूतकाल हो गया हो! वैसे सैफ-करीना भी नजर आए…

अनलॉक-1 लागू होने के बाद से देश भर में कामकाज के लिये प्रसाशन ने कुछ रियायतें दी हैं, जिससे लोग अपना काम-धंधा कर सकें और आजीविका चला सकें। कोरोना महामारी हमारे बीच लंबे समय तक रहने वाली है, इस वास्तविकता का स्वीकार करते हुए सरकार ने छूटों का एलान किया है।

लेकिन देश में सर्वाधिक कोरोना मामले जिस महाराष्ट्र राज्य से आए हैं, वहां की राजधानी की सबसे खुबसूरत जगह मरीन ड्राईव के समुद्र किनारे का यह दृश्य देख लीजिये। मार्च से पहले, यानि कोरोना महामारी के भारत में प्रवेश से पहले और उसके बाद ऊपर दिखाई मरीन ड्राईव की ताजा तस्वीर में जहां तक लोगों की भीड़ का संबंध है, कुछ बदला नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोगों के चेहरों पर मास्क दिख रहा है।

कोरोना महामारी अभी अपने चरम पर है। रोज नये पोजीटीव केस रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस बीच सवाल यह है कि मरीन ड्राईव पर लोग इस प्रकार घूम रहे हैं, जैसे कोरोना महामारी भूतकाल बन गई हो। क्या यह खतरनाक स्थिति नहीं है।

लोग अनलॉक-1 में यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और संक्रमण को रोकने के लिये एतिहात नहीं बरतेंगे तो कैसे चलेगा। सोशल मीडिया पर मरीन ड्राईव के ऐसी अनेकों तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मरीन ड्राईव पर घूमते दिख रहे लोग समाज के संभ्रांत वर्ग से हैं। आप को जानकार हैरत होगी कि अभिनेता सैफ अली खान और करीना खान भी अपने बेटे तैमूर के साथ मरीन ड्राईव की हवा खाती दिखीं।

यदि सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति इनका रझान ऐसा है, तो गरीब और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को कितना दोष दिया जा सकता है। यहां देखिये कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएंः

In pics emerging post lockdown relaxation, people can be seen on Marine Drive crowding for a walk. With coronavirus cases in Mumbai crossing 45,000-mark, you'd expect people to stay inside but they are not. Our humble request is Stay home & go out only if absolutely necessary

I feel so pity for Sena and their segmental alliance who fought so hard to rule the financial capital after a brief period of melodrama. Mha"Ian's with their deliberate infractions are gushing a pond full of water on their dreams.

~Marine Drive

हालांकि शाम को सात बजे के बाद जैसे ही छूट की समयावधि पूरी हुई, मरीन ड्राईव पहले की तरह सूनसान हो गया। कुछ ऐसाः

And this is after 7 pm .. as soon as the relaxation over for walks .

इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया अवश्य बताएं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी करके कोरोना के डर को यूं ही नजरअंदाज करना आगे ही राह है?