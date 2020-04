मुंबई : सब्र का बांध टूटा; बांद्रा में एकत्र हुए सैंकड़ों मजदूर, ट्रेन चलने की फैली थी अफवाह

लॉकडाउन से देशभर में फंसे मजदूरों की बेचैनी भी बढ़ रही है

मुंबई (ईएमएस)। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन से देशभर में फंसे मजदूरों की बेचैनी भी बढ़ रही है। यही वजह है कि शाम होते-होते मुंबई के बांद्रा में सैकड़ों मजदूर इकट्ठा हो गए। हििं लॉकडाउन के खुलने और ट्रैन चलने की अफवाह फैल गई थी। इतने सारे लोगों के सड़क पर आने से कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ गया है। ये लोग खाने की समस्या बता रहे हैं और घर भेजने की मांग कर रहे हैं। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित मुंबई में इस कदर भीड़ का उमड़ना काफी डराने वाला है।

VIDEO- Migrant workers had gathered at Bandra station in Mumbai.

Wanted to be sent ‘home.’

Crowd has now been dispersed by mild lathicharge.#CoronavirusLockdown may be ‘inconvenient’ for some. But for them, it’s about survival.#SocialDistancing is a luxury they can’t afford. pic.twitter.com/Jd7W2Yib4A

— Zeba Warsi (@Zebaism) April 14, 2020