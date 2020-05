मुंबई में तेज बारिश के चलते 700 यात्रियों के साथ महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रैक पर फसी

भारी वर्षा के कारण, मुंबई एक बार फिर से जलविहीन हो गया है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी दी है। बारिश के कारण 7 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 7-8 उड़ानों के रूट डायवर्ट किए गए हैं।

Mahalaxmi Express rescue operation: 8 flood rescue teams from Navy including 3 diving teams mobilised with rescue material, inflatable boats & life jackets. A Seaking Helicopter also sent with divers for deployment in the area as advance assessment party. #Maharashtra pic.twitter.com/qBNyGXefL1

सेंट्रल रेलवे के CPRO ने सूचित किया है कि ट्रैक पर पानी भरने के कारण महालक्ष्मी एक्सप्रेस में 700 यात्री फंस गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें और नौसेना के हेलीकॉप्टर फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे हैं।

#WATCH Maharashtra: Mahalaxmi Express held up between Badlapur and Wangani with around 2000 passengers. Railway Protection Force & City police have reached the site where the train is held up. NDRF team to reach the spot soon. pic.twitter.com/0fkTUm6ps9

महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए 3 गोताखोरों की टीम सहित आठ नौसेना दल तैनात किए गए हैं। टीमों को बचाव उपकरण, नाव और लाइफगार्ड जैकेट के साथ भेजा गया है। इससे पहले, स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नौसेना के गोताखोरों की एक टीम को साइट पर भेजा गया था।

Hi @MumbaiPolice my friend Yatin is stuck in Mahalaxmi Express, Train No-17411 a little ahead of Vangani station for over 6 hours. The water level is constantly increasing around the train can you please send help?

It's one unfortunate accident away from drowning.@fayedsouza pic.twitter.com/RpPOpTm0px

