मॉनसून की चपेट में मुंबई, मूसलाधार बारिश से भारी जलजमाव

मुंबई, (ईएमएस)। मुंबई पूरी तरह मॉनसून की चपेट में है. पिछले दो दिनों से लगातार मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है. रविवार सुबह कुछ देर के लिए बारिश रुकी लेकिन चंद घंटे में ही बारिश ने फिर रफ्तार पकड़ ली है. कई इलाकों में पानी भर गया है. मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद कम से कम 10 ऐसे इलाके हैं, जहां भारी जलजमाव है. इसकी वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है. सड़क पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां बीच सड़क पर ही खड़ी हो गईं. उधर मुंबई वासी वर्षा से जुड़े वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं।

सायन में तो पुलिस चौकी ही जलमग्न हो गई. हर साल की तरह इस साल भी पुलिस स्टेशन के पानी से भरने का खतरा बढ़ गया है. पुलिसकर्मी अपनी गाड़ियां पहले ही पार्क कर रहे हैं और पानी मे घुसकर पुलिस स्टेशन ड्यूटी पर आ रहे हैं. जबकि सायन और मिलन सबवे जैसे निचले इलाकों में जल-जमाव हो गया है. किंग सर्कल में भी चारों तरफ पानी भर गया. चेंबूर और अंधेरी के कई इलाकों में भारी जलजमाव हो गया है.

Rain or shine. Our railwaymen do their work to ensure smooth running of trains. #MumbaiRains @drmmumbaicr pic.twitter.com/Bw6umDCQ04

जलभराव की वजह से खार सबवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. मूसलाधार बारिश के चलते सायन पुलिस स्टेशन के गेट और आस-पास पानी भर गया और लगातार भारी बारिश की वजह से पानी अब अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहा है. उधर हाई टाइड के चलते समंदर की लहरें पूरे उफान पर है. पेड़ गिरने की अब तक 19 शिकायतें मिली है. लेकिन राहत की बात ये है कि इन घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ है.

Every year it’s the same,no lessons learnt or changes made.This is the current scenario of mumbai. 🤷‍♀️#MumbaiRains pic.twitter.com/hSD8CBWdkD

— Irfana (@southindiann) July 5, 2020