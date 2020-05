मुंबई : 99 की उम्र में भी ये महिला मजदूरों के लिए बना रही है खाना, सामने आया दिल छू लेने वाला विडियो

कोरोना काल में चल रहे लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की दुर्दशा को दिखाने वाले कई खबरें सामने आती ही रहती है। इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे लोगों की भी जानकारी सामने आती है जो ऐसे लोगों की हरसंभव मदद करके इंसानियत के जिंदा होने का प्रमाण देते है।हाल ही में मुंबई में प्रवासी कामगारों के लिए भोजन की पैकिंग करने वाली 99 वर्षीय एक महिला का दिल छु लेने वाला वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है।

कराची के एक अधिवक्ता जाहिद एफ इब्राहिम ने महिला का क्लिप जिसमें उनकी 99 वर्षीय चाची को प्रवासियों के लिए भोजन के पैकेट तैयार करते हुए देखा जा सकता है, साझा करते हुए ट्विटर पर लिखते है कि “मेरी 99 वर्षीय फ़ूपी ने बॉम्बे में प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन के पैकेट तैयार किए।“

वीडियो में बुजुर्ग महिला को एल्युमिनियम फॉयल शीट में रोटियां बेलते और फिर उन्हें एक प्लेट पर अलग करते हुए देखा जा सकता है।

My 99 year old phuppi prepares food packets for migrant workers in Bombay. pic.twitter.com/jYQtmJZx8k

महिला का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। कोरोनो वायरस संकट के दौरान प्रवासी कामगारों की मदद के लिए बुजुर्ग महिला के प्रयासों ने सभी को बेहद प्रभावित किया है। लोग टिप्पणी द्वारा अपने विचार व्यक्त कर रहे है।

एक यूजर ने टिप्पणी की, “उसके लिए शुभकामनाएं। उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करें।”

वही एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा “इस विडियो ने मुझे रुला ही दिया,” ।

वीडियो पर और प्रतिक्रियाएं यहां देखें:

You are in Karachi and she is in Bombay. Amazing to see how the two countries are tied together. Wish we all could visit each other easily too ! Would love to take my Dad back to the place he spent his childhood 🙂 Thanks for sharing this ❤️

Hats off to her. Wish her good health and a long life

Most beautiful. Love and respect to her 🙏

This is excellent gesture but it's so unfortunate that still Indian Muslims will not be able to find themselves safe in India.

She deserves a big round of applause as she has shown love n kindness for the needy out there. As such an age Granny you are more than inspiration. Stay safe n strong.

Stay blessed….

I pray ppl see more n more smiles on your beautiful face.

— Sanjay Ahlawat (@Darkfantasy1972) May 30, 2020