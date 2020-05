मुंबई के डोंगरी में एक इमारत ढह गई, 40-50 लोगों के दबे होने की आशंका

मुंबई के डोंगरी इलाके की एक इमारत का आधा हिस्सा टूट के गिर गया है। डोंगरी इलाके के निशान पाड़ा में यह इमारत ढह गई है। यह इमारत अब्दुल रहमान शाह दरगाह के पास स्थित थी। इमारत के मलबे में 40-50 लोगों के दबे होने की आशंका है और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है।

Mumbai: Kesarbai building has collapsed at Tandel street, in Dongri. More than 40 people are feared trapped. pic.twitter.com/H2eVbtgaH6 — ANI (@ANI) July 16, 2019

Mumbai: A team of National Disaster Response Force (NDRF) has rushed to the building collapse site in Dongri. https://t.co/MrPzbgHSfc — ANI (@ANI) July 16, 2019

नेशनल डिजास्टर रिस्पोन्स फोर्स (NDRF) की टीम भी घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है। बीएमसी के आपदा प्रबंधन सेल के अनुसार, मुंबई के डोंगरी इलाके में केसरबाई इमारत का हिस्सा ढह गया, जिसमें 40 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका है।

टंडेल स्ट्रीट में स्थित कैसरबाई इमारत के मलबे के नीचे 15 परिवार के सदस्यों के दबे होने की संभावना है। यह इमारत जहां ढह गई थी, वह क्षेत्र बहुत ही छोटा और कम क्षेत्र वाला और भीड़ से भरा होने के कारण बचाव कार्य करने में पुलिस और NDRF की टीम को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। उनका कहना है, ऐसी कई इमारतें हैं, जिनकी हालत खराब है, हालांकि मरम्मत के लिए धन आवंटित नहीं किया गया है।