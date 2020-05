मुंबई : पांडवकडा झरने में डूबने से चार छात्राओं की मौत, २ के शव मिले

देश के पश्चिमी इलाकों में कई जगहों से भारी बारिश और जल-जमाव के कारण होने वाले नुकसान की खबरें आ रही हैं। ऐसी ही एक खबर मुंबई से आई है।

नवी मुंबई के पास खारघर स्थित पांडवकड़ा नामक एक मशहूर झरना है। यहां लोग बारिश के मौसम में विशेष रुप से पिकनिक के लिये जाते हैं। शनिवार दोपहर इसी पांडवकड़ा झरने पर सात छात्राएं घूमने गई थीं। प्राप्त समाचार के अनुसार सात में चार छात्राएं झरने के तेज बहाव में बह गईं। पुलिस के अनुसार दो युवतियों का शव बरामद कर लिया गया है और दो के शव की खोज जारी है।

ये छात्राएं जो हासदे का शिकार हुई हैं वे मुंबई के ही चैंबूर की रहने वाली बताई गई हैं, जो बरसात का मजा लेने समूह में पांडवकड़ा झरने पर गई थीं। बारिश के मौस में इस झरने में पानी का स्तर अचानक बढ़ जाया करता है। इसलिये यहां झरने के निकट जाने पर पाबंदी लगाई गई थी। बावजूद इसके ये युवतियां किसी तरह झरने के पास पहुंच गई और अचानक अपना नियंत्रण खो देने पर झरने में बहने लीं।

Ashok Dudhe, DCP (zone-2), Navi Mumbai on 4 people drowned in Pandavkada waterfall: Out of the 4 missing girls bodies of two girls have been recovered. Search underway for the other two. We request tourists not to visit this place during monsoon. pic.twitter.com/JYDGUPaLFR

— ANI (@ANI) August 3, 2019