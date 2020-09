मुंबई : 46 वर्ष पुरानी इमारत धराशायी, 10 की मौत

महाराष्ट्र के ठाणे से निकट भिवंडी में 3 मंजिला इमारत धराशायी हुआ है। इसमें अभी तक 10 लोगों की मौत हुई है। इन लोगों का रेस्क्यु किया गया है। घटनास्थल पर राहत और बचाव की कार्यवाही चल रही है। कहा जा रहा है कि वर्ष 1984 में बने जिलानी एपार्टमेन्ट के एक घर का आधा हिस्सा देर रात धराशायी हो गया। भिवंडी निजामपुर नगरपालिका के अनुसार, जिलानी एपार्टमेन्ट खतरनाक बिल्डिंग की सूची में नहीं थी। इस इमारत में ग्राउन्ड और तीन फ्लोर थे। बिल्डिंग में कुल 40 फ्लैट है, जिसमें 150 लोग रहते हैं। इमारत के नीचे 25 से 30 लोग फंसे हैं। इसमें में 8 शवों को बाहर निकाला गया है जबकि 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। #UPDATE Five people have lost their lives in the Bhiwandi building collapse incident: Thane Municipal Corporation PRO #Maharashtra https://t.co/jrpBvvtoCI pic.twitter.com/yRpkUiFZZd — ANI (@ANI) September 21, 2020 #UPDATE: 20 people have been rescued by locals. At least 20-25 people are feared to be trapped, as per initial information: NDRF #Maharashtra https://t.co/9juGy51cNW pic.twitter.com/kIAURWPdpt — ANI (@ANI) September 21, 2020 […]