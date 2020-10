कोरोना को मात देकर लौटी मां, लेकिन बेटा-बहु घर ताला लगा रवाना हो गए!

कोरोना काल में समाज के नए नए चेहरे सामने आ रहे है। कोई बहुत अच्छा साबित हो रहा है तो कुछ बातें जानकार हमें शर्मिंदगी मेहसूस होने लगती है। इस समय कई ऐसी घटना हुई जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज किस दिशा में जा रहा है! ऐसे समय में एक और खबर सामने आ रही जिसे जानने के बाद हम एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो जाते है। दरअसल तेलंगाना में एक दंपति ने अपनी माँ को घर के बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया। कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर आ रही थी माँ की जानकारी मिलने पर बेटा और बहू घर बंद कर कहीं चले गए और इस तरह महिला अगले 3 दिनों के लिए घर से बाहर बैठने पर मजबूर हो गई।

तेलंगाना के निजामाबाद में एक 65 वर्षीय महिला ने कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद कथित तौर पर उसके बेटे ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया। मां के अस्पताल से आने से ठीक पहले बेटा और बहू घर बंद कर कहीं चले गए। इसके बाद महिला 3 दिनों के लिए घर के बाहर बैठी रही और सोमवार को पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसे घर में प्रवेश मिला । पुलिस ने कहा कि महिला के पति ने दूसरी महिला से शादी करने के बाद उसे छोड़ दिया था, इसलिए महिला अपने बेटे के साथ रह रही थी। हालांकि, महिला और उसकी बहू की एक-दूसरे से बनती नहीं थी और लगभग 1 साल पहले महिला को वृद्धाश्रम में भर्ती कराया गया था।

Very Unfortunate, that police intervention needed for a son to be agreed, of taking care of his mother. Is not it be realized naturally, witnessing our strong-young parents becoming dependent-old..#CantWeParentOurParents at this shortest span of their journey.

