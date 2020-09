मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री इमरती देवी कहती हैं, ‘कोरोना आसपास भी नहीं आ पायेगा!’

इंटरनेट एक ऐसी चीज है जहां कोई भी कभी भी वायरल हो सकता है। इसके लिए कोई निश्चित गुणा-गणित नहीं होता। कभी-कभी तो कोई व्यक्ति एक ही बयान के कारण वायरल हो जाता है। साथ ही लोग इतने चालक है कि किसी भी अलग बात को तुरंत ही वायरल कर देते हैं। यही हुआ है फ़िलहाल मध्यप्रदेश सरकार की एक मंत्री इमरती देवी के साथ।

दरअसल इमरती देवी द्वारा दिया हुआ एक बयान फ़िलहाल इन्टरनेट और सोशल मीडिया का गर्मागर्म मुद्दा बना हुआ हैं। आपको बता दें कि इमरती देवी ने कोरोना संक्रमण को लेकर एक ऐसी बात कही कि वो अब चर्चा का विषय बन गई हैं। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता हैं कि मध्यप्रदेश सरकार की मंत्री ने अपने ग्वालियर दौरे पर कहा “आपने कहा है कि मुझे कोरोना है। इमरती देवी गोबर में पैदा हुई है, इतने कर्रे कीटाणु है कि कोरोना नहीं आएगा।”

इसके बाद तो ये वीडियो ऐसे वायरल हो रहा हैं जैसे जंगल में आग! इसे देखकर सोशल मीडिया यूजर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। हालांकि जहाँ अधिकांश लोग इमरती देवी की बात सुनकर उन्हें ट्रोल कर रहे है वहीं कुछ लोग उन्हें समर्थन भी दे रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा “”हो सकता है कि वह यह कहने की कोशिश कर रही है वह बचपन से प्रकृति के संपर्क में है और यही कारण है कि उसके शरीर में कोविड से लड़ने के लिए पर्याप्त प्रतिरक्षा है। आशा है कि वह यह नहीं कहेगी कि सभी को गोबर खाना चाहिए।”

She implies that her immune system is strong because her upbringing was in tough conditions. Even if she gets covid 19 , it may not impact her as much as people with a weaker immune system . However, you never know !

