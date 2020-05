महबूबा की होटल बुकिंग पुलिस ने कैंसिल कराई तो फारुख अब्दुल्ला के घर की कश्मीरी नेताओं ने मीटिंग

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती के बाद सियासी गलियारों में खलबली मची है। वहीं अभी तक जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। जबकि जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों को अनुच्छेद 35ए में बदलाव का डर सताने लगा है।

इस बीच रविवार को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सभी क्षेत्रीय पार्टियों की बैठक बुलाई थी। यह बैठक एक होटल में होने वाली थी, लेकिन राज्य पुलिस ने सभी होटलों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें सभी होटलों को राजनीतिक बैठक की इजाजत नहीं देने का आदेश दिया गया है। इसके बाद महबूबा मुफ्ती की बैठक भी रद्द कर दिया गया है।

इसके बाद देर शाम अग्रणी कश्मीरी नेताओं की बैठक नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारुख अब्दुला के घर पर हुई। इस बैठक में उमर अब्दुल्ला के उपरांत महबूबा मुफ्ती सहित कई स्थानीय राजनीतिक अग्रणियों ने शिरकत की।

Srinagar: Leaders of political parties of Jammu and Kashmir gather at the residence of National Conference leader Farooq Abdullah's residence for an All Party meet. pic.twitter.com/rJr76jDMsH

— ANI (@ANI) August 4, 2019