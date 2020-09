मिलीये राफेल स्क्वॉड की पहली महिला फाइटर पायलट लेफ्टनन्ट शिवांगी से

देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी वीरता का परचम लहरा रही हैं। भले वो सेना का क्षेत्र ही क्यों न हो।

देश का सबसे ताकतवर फाइटर विमान राफेल के स्कवाड्रन गोल्डन एरो में शामिल होनेवाली एकमात्र और देश की पहली महिला फ्लाइट लेफ्टनन्ट शिवांगी सिंह पर हर किसी को गर्व है। वर्ष 2017 में कमिशन मिलने के बाद फ्लाइट लेफ्टनन्ट शिवांगी मिग-21 बिसोन उड़ा रही हैं। उनकी राजस्थान के अम्बाला में पोस्टिंग हुई थी और वह देश के सबसे जाने-माने पायलट में से एक विंग कमान्डर अभिनंदन के साथ भी उड़ान भर चुकी हैं।

शिवांगी वाराणसी की रहनेवाली हैं। वह भारतीय वायुसेना में शामिल होनेवाली महिला लड़ाकू पायलट के दूसरे बैच की हिस्सा हैं। उन्हें वर्ष 2017 में भारतीय वायुसेना में कमिशन दिया गया था। अभी शिवांगी की ट्रेनिंग चल रही है और जल्द ही वह अंबाला में तैनात राफेल विमानोंवाली स्क्वॉड्रन गोल्डन एरो में शामिल होंगी।

Varanasi: Family of Flight Lieutenant Shivangi Singh, celebrates at their residence, as she is set to be the first woman fighter pilot in Rafale squadron of Indian Air Force. She is currently undergoing conversion training and will soon be inducted into Golden Arrows squadron. pic.twitter.com/EjqyxcQHxC

— ANI UP (@ANINewsUP) September 24, 2020