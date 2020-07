मेरठ : सनसनीखेज डबल मर्डर; घर में था शादी का जश्न और चली गोलियां! (देखें वीडियो)

19 वर्षीय आंचल और उसके पिता की मृत्यु

उत्तरप्रदेश के मेरठ से सनसनीखेज डबल मर्डर के समाचार मिले हैं। घटना 27 जून की है। 19 वर्षीय आंचल की 29 जून को शादी थी और घर में लोग जश्न मना रहे थे। तभी घर के आंगन में गोलियां चलने की आवाज आई।

आंचल जो परिवार जनों के साथ जश्न में लीन थी, धमाके की आवाज सुन कर दरवाजे ही ओर दौड़ी। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों की चली गोलियां आंचल, उसके पिता राजकुमार और भाई को लगीं। इस हादसे में आंचल और उसके पिता की मौत हो गई और भाई घायल अवस्था में अस्पताल में है।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां वीडियो में देखा जा सकता है कि आंचल घर में संगीत पार्टी में व्यस्त थी तभी गोली चलने की आवाज आई और वो दोड़ी।

In UP's Meerut, a 19-year-old Dalit girl Aanchal (in blue stole) and her father were gunned down a day before Aanchal's wedding. Aanchal's stalker Saagar opened indiscriminate fire during a pre-wedding function on the night of June 27. Video surfaced today. pic.twitter.com/KeBCQao79h

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 2, 2020